BlackBerry: trimestre décevant, mais les objectifs rassurent

(CercleFinance.com) - BlackBerry grimpe de 14% ce vendredi à Wall Street après avoir rassuré quant à ses perspectives à l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, hier soir.



Le titre, qui avait chuté de 34% l'an dernier, porte ainsi ses gains depuis le début de l'année à près de 37%, à comparer à une hausse de l'ordre de 15% pour l'indice Nasdaq.



Le spécialiste des technologies de sécurité et de confidentialité a fait état jeudi soir d'un chiffre d'affaires de 151 millions de dollars au titre de son quatrième fiscal, clos à la fin du mois de février.



Cette performance est conforme aux prévisions que le groupe basé à Waterloo (Ontario) avait récemment communiquées au marché, mais bien inférieures aux estimations initiales des analystes.



Les équipes de Canaccord Genuity visaient, à titre de comparaison, un chiffre de l'ordre de 166 millions de dollars.



Une déception que le bureau d'études attribue à la faiblesse des revenus tirés de la cybersécurité, où les ventes de BlackBerry n'ont totalisé que 88 millions de dollars sur le trimestre passé, là il anticipait 111 millions.



Malgré ces performances décevantes, le groupe technologique a fait état d'objectifs meilleurs que prévu pour son nouvel exercice 2023/2024, visant notamment une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 20%.



Canaccord, qui estime que la récente cession des brevets non-stratégiques devrait permettre au groupe de renforcer sa trésorerie et d'accélérer sa croissance dans les logiciels et les services, a renouvelé sa recommandation 'conserve' assortie d'un objectif de cours de quatre dollars.





Valeurs associées BLACKBERRY TSX +16.05%