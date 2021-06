Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BlackBerry : résultats sans éclat, le titre baisse Cercle Finance • 25/06/2021 à 16:31









(CercleFinance.com) - L'action BlackBerry perd près de 5% vendredi dans les premiers échanges à Wall Street en réaction à des résultats trimestriels ressortis globalement en ligne avec les attentes. Le groupe technologique canadien, désormais recentré sur les logiciels, a publié une perte opérationnelle de 58 millions de dollars au titre de son premier trimestre fiscal, clos fin mai, contre un manque à gagner de 645 millions un an auparavant. Son chiffre d'affaires a lui baissé à 174 millions de dollars, contre 206 millions un auparavant, et 210 millions au trimestre précédent. Cette publication est accueillie sans grand entrain par les analystes de Canaccord Genuity. 'Si nous estimons que l'équipe de direction a su créer une stratégie convaincante pour le long terme et que l'activité se dirige vers des jours meilleurs, nous attendons plus de preuves concrètes concernant la feuille de route des nouveaux produits, des signes sur l'opportunité représentée par l'émergence des ventes croisées et la concrétisation de la croissance du chiffre d'affaires dans les logiciels et services', explique le bureau d'études canadien. D'après Canaccord, le groupe devrait céder son activité de licence de technologies afin de pouvoir mieux développer ses métiers dans les logiciels et les services. Invoquant la récente vigueur de l'action, le cabinet de recherche dégrade ce matin à 'vendre' sa recommandation sur le titre. Depuis le début de l'année, l'action affiche encore un gain de 79%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.