BlackBerry : résultats meilleurs que prévu, le titre grimpe Cercle Finance • 24/09/2020 à 16:01









(CercleFinance.com) - BlackBerry a fait état jeudi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, le groupe canadien ayant tiré parti à la fois de ses solutions de bureau digital avec l'essor du télétravail et d'un début d'amélioration de l'activité dans le secteur automobile. A la suite de ces annonces, le titre BlackBerry progressait de 7% dans les premiers échanges jeudi à la Bourse de New York. Sur le deuxième trimestre clos fin août, le chiffre d'affaires du fournisseur de logiciels et de services de sécurité s'est établi à 259 millions de dollars, contre 206 millions il y a un an. Résultat, la perte nette du groupe s'est limitée à 23 millions de dollars sur la période, à comparer avec un manque à gagner de 636 millions de dollars sur la même période de l'an dernier. Dans son communiqué, le groupe de Waterloo (Ontario) - qui compte notamment BMW, Ford, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz ou Porsche parmi ses principaux clients - dit avoir constaté quelques signes de reprise dans la production automobile. Dans ce contexte, BlackBerry indique pronostiquer un chiffre d'affaires en hausse séquentielle pour son système embarqué QNX, avant un retour à la normale en début d'année prochaine.

Valeurs associées BLACKBERRY TSX +7.47%