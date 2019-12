BLACKBERRY : publication meilleure que prévu

(AOF) - L'ancien fabricant de smartphones, BlackBerry, a présenté des résultats meilleurs que prévu et devrait fortement progresser. Au troisième trimestre, clos fin novembre, le groupe spécialisé dans les logiciels et les services permettant de gérer et de sécuriser les réseaux mobiles a généré une perte nette de 32 millions de dollars, soit 7 cents par actions, contre une perte nette de 44 millions de dollars, soit 10 cents par actions. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 3 cents, soit 1 cent de mieux que le consensus.

Le chiffre d'affaires ajusté a pour sa part augmenté de 23% à 280 millions. Dans les logiciels et les services, les revenus ont augmenté de 26% à 275 millions.