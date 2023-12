Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BlackBerry: nomination d'un nouveau CEO information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 14:58









(CercleFinance.com) - BlackBerry annonce la nomination de John Giamatteo comme nouveau CEO et membre de son conseil d'administration, avec effet immédiat. Il succède à Richard Lynch, qui occupait le poste de CEO par intérim depuis le 4 novembre, et restera président du conseil.



Le groupe technologique canadien fait aussi part de sa volonté de séparer ses activités IoT (internet des objets) et Cybersécurité, qui fonctionneront comme des divisions entièrement autonomes. BlackBerry ne poursuivra plus l'introduction en bourse de l'activité IoT.



John Giamatteo est président de l'unité commerciale Cybersécurité de BlackBerry depuis octobre 2021. Avant de rejoindre le groupe, il était directeur des revenus chez McAfee après avoir occupé le poste de directeur de l'exploitation chez AVG Technologies.





