Blackberry : des résultats semestriels supérieurs aux prévisions

(AOF) - Blackberry a publié des résultats au titre du deuxième trimestre qui ont dépassé les prévisions des analystes. Le groupe a dévoilé un bénéfice par action de 0,05 dollar sur un chiffre d'affaires de 168 millions de dollars. Les analystes interrogés prévoyaient un BPA de 0,07 dollar sur un CA de 161,45 millions de dollars. La perte nette de la société est tombée à 54 millions de dollars, soit 0,10 dollar par action, contre une perte de 144 millions de dollars, soit 0,25 dollar.

La société a notamment profité de la demande de son logiciel automobile QNX par les constructeurs qui misent sur des véhicules plus connectés.

Ce logiciel est désormais intégré dans plus de 215 millions de véhicules dans le monde, a indiqué l'entreprise, aidée par la demande accrue de véhicules électriques et de technologies de voitures connectées.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La menace de la technologie ouverte, RAN

Les équipementiers vont devoir affronter cette menace d'ici quelques années. Cette nouvelle architecture consiste à remplacer les antennes traditionnelles par des logiciels permettant davantage d'interopérabilité grâce au cloud. Les opérateurs télécoms pourront ainsi renforcer l'innovation et développer leur choix de fournisseurs. Ils pourront également avoir accès à davantage de services et de souplesse pour des coûts de déploiement et de gestion du réseau qui devraient reculer. Pour le moment, aucun des grands opérateurs n'a basculé vers cette nouvelle technologie. Néanmoins, la liberté de choix des fournisseurs est un élément décisif, souligné par la décision de l'Europe et des Etats-Unis de sanctionner le chinois Huawei pour des raisons de sécurité nationale.