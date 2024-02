Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BlackBerry: de nouvelles mesures pour réduire les coûts information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 16:06









(CercleFinance.com) - BlackBerry a déclaré mardi avoir identifié de nouveaux leviers en vue d'améliorer son bénéfice net annuel d'environ 100 millions de dollars par an, une annonce qui recevait un accueil plutôt décevant en Bourse.



Le groupe technologique canadien précise que cet objectif doit essentiellement passer par des réductions de coûts, notamment dans sa branche de cybersécurité ou des suppressions de postes additionnelles sont censées permettre de générer 27 millions de dollars d'économies en base annualisée.



L'ancien fabricant de smartphones, qui s'est reconverti dans les logiciels d'entreprise, précise que ces mesures s'ajouteront aux 50 millions de dollars de réductions de coûts précédemment dévoilés, essentiellement via la suppression de 200 postes.



Avec toutes ces initiatives, BlackBerry dit désormais envisager de dégager un flux de trésorerie ('cashflow') opérationnel positif d'ici au quatrième trimestre de son exercice 2024/2025, qui se clôturera en février prochain.



Concernant le projet de séparation de ses activités dans l'Internet des objets (IoT) d'une part et la cybersécurité de l'autre, le groupe estime avoir réalisé des progrès 'significatifs', avec une scission désormais à l'oeuvre, même si le calendrier final de l'opération n'a pas été dévoilé.



Suite à toutes ces annonces, l'action BlackBerry chutait de plus de 4% mardi en début de séance à la Bourse de New York.





