BlackBerry: consensus battu, mais les prévisions déçoivent

(CercleFinance.com) - BlackBerry a publié jeudi des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu pour son troisième trimestre clos fin novembre mais sa prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours a déçu les investisseurs, ce qui faisait décrocher son action de 12% dans les premiers échanges à la Bourse de New York.



Le groupe - qui fournit des logiciels et des services de sécurité intelligents aux entreprises et aux gouvernements - attend un chiffre d'affaires de 150 à 159 millions de dollars sur son quatrième trimestre.



Dans la cybersécurité, son principal domaine d'activité, l'entreprise canadienne anticipe un chiffre d'affaires trimestriel entre 83 et 88 millions de dollars, très inférieur aux 121 millions visés par les analystes.



'La société vient pourtant de boucler de gros contrats avec le Département américain de la sécurité intérieure et le gouvernement de la Malaisie', s'étonne un fin connaisseur du dossier.



Sur les trois mois clos fin novembre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 175 millions de dollars, contre 169 millions un an plus tôt, dont 114 millions de dollars (+8% sur un an) dans la cybersécurité.



Sa perte nette s'est, elle, réduite à 21 millions de dollars contre 42 millions sur la même période de l'exercice précédent.



Sous l'égide de John Giamatteo, son nouveau directeur général, BlackBerry avait annoncé la semaine passée son intention de séparer ses activités dans le cybersécurité de ses métiers dans l'Internet des objets (IoT).



Le groupe canadien, qui compte par ailleurs redimensionner ses structures de coûts, a précisé qu'il n'avait plus l'intention d'introduire en Bourse sa division IoT.





