BlackBerry : consensus battu au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Soutenu par ses activités de cybersécurité, BlackBerry dévoile ce vendredi un bénéfice opérationnel de 20 millions de dollars, soit trois cents par action, au titre de son troisième trimestre clos fin novembre, battant ainsi les estimations des analystes. Le groupe base à Waterloo (Ontario) a vu ses revenus croitre de 23% en rythme annuel pour atteindre 280 millions de dollars, dont une progression de 26% de ses ventes en services et logiciels d'entreprise. En séquentiel, les revenus ont augmenté dans toutes ses activités de logiciel.

Valeurs associées BLACKBERRY TSX +12.71%