Black Hills et NorthWestern fusionnent pour créer une entreprise de services publics de 15,4 milliards de dollars afin de répondre à la demande croissante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Black Hills BKH.N et NorthWestern Energy NWE.O ont annoncé mardi leur fusion, créant ainsi un service public réglementé d'électricité et de gaz naturel de 15,4 milliards de dollars, mieux équipé pour investir dans l'infrastructure du réseau et répondre à la demande croissante d'électricité aux États-Unis.

Les entreprises de services publics américaines s'efforcent de se renforcer à mesure que la consommation d'électricité augmente, sous l'effet des centres de données sur l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies, gourmands en énergie, et de l'augmentation de l'utilisation résidentielle et commerciale.

Ensemble, Black Hills et NorthWestern prévoient d'investir plus de 7 milliards de dollars entre 2025 et 2029 dans de nouvelles infrastructures électriques et de gaz naturel.

Dans le cadre de la transaction entièrement en actions, les actionnaires de NorthWestern recevront 0,98 action Black Hills pour chaque action détenue. Cela représente une valeur par action de 59,14 dollars, soit une valeur de 3,6 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

Les actions de NorthWestern ont augmenté de plus de 4 % pour atteindre 57,23 dollars.

"Il s'agit d'une fusion intéressante ... l'ajout de 100 points de base à la croissance devrait contribuer à l'évaluation des deux actions très bon marché", a déclaré Chris Ellinghaus, analyste chez Siebert Williams Shank.

Le bilan plus important permet de financer les opportunités de croissance supplémentaires dont disposent les deux sociétés, a ajouté Chris Ellinghaus.

Les actionnaires de Black Hills détiendront environ 56 % de la nouvelle société, dont le siège sera situé à Rapid City, dans le Dakota du Sud.

Brian Bird, directeur général de NorthWestern, prendra la direction de l'entreprise, tandis que Linn Evans, directeur général de Black Hills, prendra sa retraite une fois l'opération finalisée, ce qui devrait se produire dans 12 à 15 mois.

La fusion augmentera le bénéfice par action au cours de la première année de l'entité combinée et soutiendra une croissance du bénéfice par action de 5 à 7 % à long terme.

Ses territoires de service s'étendront au Dakota du Sud, au Nebraska, au Montana, à l'Arkansas, au Colorado, à l'Iowa, au Kansas et au Wyoming, élargissant ainsi l'exposition aux opportunités de croissance sur les marchés réglementés de l'électricité et du gaz naturel.