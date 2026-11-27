Une heure après l'ouverture de Wall Street, les principaux indices boursiers évoluent à la hausse avec 0,9% pour le S&P 500 et 1,3% pour le Nasdaq 100. Après avoir perdu 40% depuis son point haut du 22 juin 2026, le secteur des puces tente de rebondir, malgré une nouvelle déconvenue autour de Nvidia.

Tout juste sortis de leur repas de Thanksgiving, les investisseurs états-uniens ont fait leur retour à Wall Street, le couteau entre les dents, pour une séance écourtée qui s'achèvera à 19 h.

Les traders profitent de ce "Black Friday" pour multiplier les achats à bon compte dans le secteur des semi-conducteurs, victime d'un violent trou d'air : l'indice SOX a en effet perdu près de 40% depuis son point haut du 22 juin 2026. Les géants des puces bénéficient de ce regain d'intérêt : Qualcomm s'adjuge ainsi 4,3% devant Micron ( 3,7%), Broadcom et Intel ( 2,4% chacun).

En revanche, Nvidia recule de 1,7% alors que Bloomberg a révélé que les puces les plus puissantes du groupe, dont l'exportation vers la Chine est interdite, tournaient pourtant dans un centre de données de Shanghai lié à Alice Huang. Pire : deux sociétés chinoises les ont mises en gage pour emprunter, dont l'une auprès d'un prêteur public local.

Le MATCH Act sous surveillance

Les marchés ont aussi pris connaissance d'une prochaine rencontre entre le Premier ministre néerlandais, Rob Jetten, et Donald Trump au sujet du MATCH Act, un texte législatif américain visant à renforcer et à harmoniser les restrictions occidentales sur les exportations d'équipements de fabrication de semi-conducteurs vers la Chine.

"Ce projet de loi bipartisan obligerait les alliés, dont les Pays-Bas et le Japon, à renforcer leurs contrôles sur les exportations d'équipements de fabrication de semi-conducteurs vers la Chine, sous peine de se voir imposer des restrictions unilatérales par les Etats-Unis", a réagi Utsav Singh, spécialiste du secteur chez AlphaValue. "Nous anticipons une opposition de l'Europe à ces mesures si la loi est adoptée, mais le climat général reste pessimiste en raison de l'incertitude", ajoute l'expert.

Chez UBP, Michaël Lok, directeur des investissements du groupe et codirecteur général de la gestion d'actifs, évoque un environnement tendu pour le secteur, marqué par les inquiétudes persistantes concernant les investissements dans l'IA et sa monétisation, ainsi que par de nouvelles restrictions sur les exportations de puces vers la Chine.

De plus, "les interrogations du marché portent moins sur le potentiel de l'intelligence artificielle que sur le financement de la course aux infrastructures", abondent les analystes de Lazard Frères Gestion.

Ces doutes n'empêchent néanmoins pas Anthropic de se distinguer avec un gain de 7,8%, autour de 89 dollars.

L'or et les obligations profitent du regain d'aversion au risque

Dans ce contexte, et alors que Donald Trump a également ravivé les craintes d'une guerre commerciale en sortant de son chapeau de nouveaux droits de douane, de nombreux investisseurs ont cherché refuge sur le compartiment obligataire (le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans a reculé de 7,4 points de base à 4,86%) et se sont tournés vers des valeurs refuges traditionnelles comme l'or, qui grimpe de 1,9% pour atteindre 3 635 USD l'once.

Par ailleurs, le WTI recule de 1,2%, à 83,8 USD le baril, alors que les membres de l'OPEP se réuniront dimanche pour discuter d'une éventuelle modification des quotas de production.

Du côté de l'actualité des sociétés, Uber Technologies annonce avoir sécurisé 87,13% du capital du groupe allemand Delivery Hero, spécialisé dans la livraison de repas, à l'issue de son offre de rachat. Le groupe américain prévoit de conclure l'opération au second semestre 2027.

Enfin, HSBC a dégradé jeudi sa recommandation sur HP Inc d'"achat" à "conserver", avec un objectif de cours ramené de 33,40 à 29,40 USD, sur la base d'un ratio cours/bénéfice (PER) cible de 10 fois son estimation de BPA ajusté, abaissée de 3,34 à 2,94 USD.