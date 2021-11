(AOF) - Accor chute de plus de 10% à 26,5 euros, Air France-KLM, de 9% à 3,79 euros et ADP, de 8% à 104,75 euros. A moins d'un mois des congés de fin d'année, la pandémie fait son grand retour pour le plus grand désespoir des vacanciers et des sociétés dont l'activité est dépendante du tourisme. La crainte d'un renforcement des mesures sanitaires pèse également sur les centres commerciaux. Unibail-Rodamco s'effondre de 13%, Klépierre dégringole de 10% à 18,7 euros. A l'inverse, les fabricants de tests sont à la fête... +6,7% pour Eurofins, +4,3% pour bioMérieux.

Comme un cauchemar. Les investisseurs sont saisis d'effroi par le scénario qui s'est mis en place en quelques jours : explosion des cas en Europe, fermeture de certaines frontières comme au Maroc, et... Apparition d'un nouveau virus en Afrique du Sud qui résisterait au vaccin.

Résultat, le CAC plonge de 3,7% et le Brent de 4,7%.

Seul point positif, ce "black friday" sur les Bourses pourrait être source d'opportunités.