BlaBlaCar, sur la route du succès

Les cofondateurs : Nicolas Brussion, Françis Nappez et Frédéric Mazzella (de g. à Dr.) (© Blablacar)

«On se fait un blablacar ?». L’expression entrée dans le langage courant des «Millénials» témoigne de l’impact sociétal du champion du covoiturage. Après avoir proposé une alternative bon marché au train pour les déplacements longue distance en France et en Europe, l'entreprise s’attaque aux trajets domicile-bureau avec la volonté de remplir les voitures et de réduire la facture des utilisateurs.

«Il y a 15 ans, je recourrais au covoiturage car je n’avais pas les moyens de me payer un billet de train et encore moins l’avion. Aujourd’hui, je continue à utiliser BlaBlaCar dès que je peux pour le plaisir de voyager accompagnée et de faire des rencontres.»

À 62 ans, Guilaine ne manque jamais de consulter l’application BlaBlaCar quand elle doit se déplacer. « C’est quand même plus agréable de parcourir les 600 km d’autoroute vers Paris à discuter avec des gens sympas qu’à écouter seule son autoradio ! », apprécie notre jeune retraitée.

Forte de 100 millions de membres dans le monde, 20 millions en France, la start-up fondée par Frédéric Mazzella – inspiré par sa découverte du covoiturage durant ses années d’études aux États-Unis – a su conserver l’esprit communautaire qui a fondé son succès.

Quand on a goûté à BlaBlaCar, on y revient – les usagers réalisent en moyenne 4 trajets par an – et on n’hésite pas à faire acte de prosélytisme en faveur du service. Résultat, l’entreprise figure parmi les 50 marques préférées des Français selon l’étude menée par l’Ifop (25e en 2020, 42e en 2021, la pandémie ayant limité l’exposition de l’enseigne).

Économies et...écologie

BlaBlaCar surfe sur une ample vague de sympathie, nourrie par l’esprit communautaire et les valeurs de la marque, qu’il s’agisse de la défense du pouvoir