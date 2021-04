" Ce financement supplémentaire renforce notre position et nous donne une plus grande force de frappe pour déployer une stratégie de croissance offensive ", a ajouté le dirigeant.

" La crise sanitaire a été un vrai test de résilience pour les différents acteurs du secteur du voyage. Le modèle de BlaBlaCar, fondé sur une communauté de confiance, avec un réseau flexible et sans coût fixe, en est sorti clairement gagnant ", a assuré Nicolas Brusson, cofondateur et directeur général de BlaBlaCar.

(AOF) - BlaBlaCar a levé 115 millions de dollars pour accélérer sa stratégie de croissance. Ce nouveau tour de table de « l'AirBnB du transport » inclut l'investisseur existant VNV Global, ainsi que de nouveaux investisseurs : la société d'investissement Otiva J/F AB et le fonds de croissance FMZ Ventures.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.