** Le titre de BJ’s Wholesale Club ( BJ.N ), chaîne américaine de magasins-entrepôts, a reculé de 2% à 108,52 dollars lors des échanges de l’après-midi
** La société est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis plus de sept semaines
** BJ prévoit des dépenses d’investissement annuelles d’environ 800 millions de dollars, un chiffre supérieur aux estimations des analystes (784,74 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG
** La société indique que ces prévisions de dépenses d’investissement tiennent compte de l’ouverture de nouveaux clubs et de la modernisation de son réseau de distribution
** BJ affiche pour le troisième trimestre un BPA ajusté et un chiffre d’affaires supérieurs au consensus des analystes
** La société indique que ces résultats ont été soutenus par une forte croissance de la fréquentation et un nombre record d'adhésions
** BJ prévoit pour l'exercice 2026 un BPA ajusté compris entre 5,10 et 5,30 dollars, avec une valeur médiane de 5,20 dollars, supérieure aux attentes des analystes qui s'élèvent à 4,73 dollars par action
** Sur les 25 courtiers qui notent le titre, 10 lui attribuent la recommandation "acheter", 14 "conserver" et 1 "vendre"; le cours cible médian s'établit à 109 dollars, selon les données compilées par LSEG
** En tenant compte de l'évolution de la séance, BJ affiche une hausse de 20% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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