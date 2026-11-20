BJ's Wholesale Club plonge sous le poids des prévisions de dépenses d'investissement annuelles revues à la hausse

** Le titre de BJ’s Wholesale Club ( BJ.N ), chaîne américaine de magasins-entrepôts, a reculé de 2% à 108,52 dollars lors des échanges de l’après-midi

** La société est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis plus de sept semaines

** BJ prévoit des dépenses d’investissement annuelles d’environ 800 millions de dollars, un chiffre supérieur aux estimations des analystes (784,74 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG

** La société indique que ces prévisions de dépenses d’investissement tiennent compte de l’ouverture de nouveaux clubs et de la modernisation de son réseau de distribution

** BJ affiche pour le troisième trimestre un BPA ajusté et un chiffre d’affaires supérieurs au consensus des analystes

** La société indique que ces résultats ont été soutenus par une forte croissance de la fréquentation et un nombre record d'adhésions

** BJ prévoit pour l'exercice 2026 un BPA ajusté compris entre 5,10 et 5,30 dollars, avec une valeur médiane de 5,20 dollars, supérieure aux attentes des analystes qui s'élèvent à 4,73 dollars par action

** Sur les 25 courtiers qui notent le titre, 10 lui attribuent la recommandation "acheter", 14 "conserver" et 1 "vendre"; le cours cible médian s'établit à 109 dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, BJ affiche une hausse de 20% depuis le début de l'année