Bitdeer dégringole après l'annonce de transactions directes sur les actions et la dette convertible
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 22:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions du mineur de bitcoin s Bitdeer Technologies BTDR.O ont chuté de 15,4 % après la clôture du marché, à 11,79 $, suite à l'annonce d'une levée de capitaux prévue. ** BTDR, basée à Singapour, annonce une offre directe d'actions à certains détenteurs de ses obligations convertibles à 5,25 % (CBs) à échéance 2029, et une offre privée de 400 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2031

** Elle prévoit d'utiliser le produit net de ces deux offres pour l'expansion des centres de données, le développement et la fabrication de plates-formes d'exploitation minière basées sur des ASIC, ainsi qu'à d'autres fins

** La société utilisera également une partie du produit pour payer les appels plafonnés, les transactions dérivées pour compenser la dilution potentielle

** Barclays est l'agent de placement pour l'offre directe d'actions

** BTDR a une capitalisation boursière d'environ 3 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** Les actions ont chuté mercredi pour la troisième séance consécutive, clôturant en baisse de 7,2 % à 13,94 $. L'action a perdu environ 37 % cette semaine.

