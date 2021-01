Bitcoin : JPMorgan affiche un objectif de cours de 146 000 dollars à long terme

(AOF) - « Bien que nous ne puissions pas exclure la possibilité que la frénésie spéculative actuelle se propage davantage, poussant le prix du bitcoin vers la zone de consensus située entre 50 et 100 000 dollars, nous pensons que de tels niveaux de prix s'avéreraient insoutenables », prévient JPMorgan. Les stratèges de la banque américaine pensent que sa valorisation et le positionnement des investisseurs sont devenus beaucoup plus difficiles pour le Bitcoin au début de la nouvelle année.

La banque affiche un objectif théorique de 146 000 dollars en faisant l'hypothèse que la capitalisation du Bitcoin rattrape le montant investi par les investisseurs institutionnels privés, c'est-à-dire hors Banque centrale, en or.

Selon JPMorgan, il ne fait guère de doute que cette concurrence avec l'or comme monnaie "alternative" se poursuivra dans les années à venir. Pour autant, la banque prévient que pour la plupart des investisseurs institutionnels, la volatilité de chaque classe d'actifs est importante en termes de gestion des risques du portefeuille. En effet, plus la volatilité d'une classe d'actifs est élevée et plus le capital consommé par cette classe d'actifs est élevé. Il est donc irréaliste de s'attendre à ce que les allocations de Bitcoin par les investisseurs institutionnels correspondent à celles de l'or sans une convergence des volatilités.

" Il est peu probable qu'une convergence des volatilités entre le Bitcoin et l'or se produise rapidement et il s'agit dans notre esprit d'un processus pluriannuel ", précisent les stratèges. 146 000 dollars doit donc être considéré comme un objectif à long terme et n'est pas viable pour cette année.