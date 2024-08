Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Birkenstock: trimestre record, mais la marge déçoit information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 16:42









(CercleFinance.com) - Birkenstock a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires 'record' au titre de son trimestre écoulé, mais sa rentabilité a baissé, ce qui pesait lourdement sur son titre en Bourse.



Le fabricant de sandales, désormais positionné sur le segment haut de gamme, a enregistré un chiffre d'affaires de 565 millions d'euros sur son troisième trimestre fiscal clos à la fin du mois de juin, soit une croissance de 19% aussi bien en données publiées qu'à taux de change constants.



Le groupe d'origine allemande aujourd'hui basé à Londres indique avoir profité de taux de croissance à deux chiffres (à changes constants) dans les régions Amériques (+15%), Europe (+19%) et Asie Pacifique, Moyen-Orient, Afrique (+41%).



Conséquence, son résultat opérationnel ajusté (Ebitda) s'est accru de 15% à 186 millions d'euros, donnant un bénéfice net en progression de 18% à 63 millions d'euros.



Cette solide performance a toutefois été éclipsée par le recul de la marge brute du groupe, revenue à 59,5% contre 61,7% un an plus tôt.



Dans un communiqué, 'Birk' explique ce repli par l'impact temporaire des mesures prises en vue d'accroître sa production et par une montée en puissance de ses activités 'B2B'.



S'agissant de ses perspectives, l'entreprise a confirmé sa prévision d'une croissance d'environ 19% de son chiffre d'affaires en données publiées sur l'ensemble de l'exercice (+20% à taux de change constants).



Sa marge opérationnelle (Ebitda) ajustée est quant à elle toujours attendue entre 30% et 30,5%.



A moyen-long terme, la société dit viser une marge brute de l'ordre de 60% pour une marge opérationnelle (Ebitda) ajustée de plus de 30%.



Coté à la Bourse de New York, le titre abandonnait plus de 14% jeudi en début de séance dans le sillage de cette publication trimestrielle.





