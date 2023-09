Birkenstock : premier pas en vue d'une introduction à Wall Street

(AOF) - Birkenstock Holding a déposé une demande d'introduction en bourse auprès de la Securities and Exchange Commission. Le fabricant de sandales a indiqué qu'il prévoyait d'introduire des actions à la Bourse de New York, sans donner plus de détail sur l’opération. Birkenstock est contrôlé par le fond d’investissement, L Catterton, co-fondé par LVMH. Le Wall Street Journal avait évoqué une telle opération en juillet et cité une valorisation supérieure à 7 milliards de dollars pour Birkenstock.

Birkenstock, dont les produits sont de plus en plus vogue, a enregistré des revenus à 1,24 milliard d'euros sur l'exercice clos fin septembre 2022 pour un bénéfice net de 187,11 millions d'euros. Sur les premiers mois de l'exercice 2023, les ventes ont augmenté de 18,7% à 644,17 millions d'euros tandis que le bénéfice net a reculé de plus de 45% à 40,2 millions d'euros.