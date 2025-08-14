Birkenstock manque de peu les estimations de ventes trimestrielles alors que la demande se refroidit

Le fabricant allemand de sandales Birkenstock BIRK.N a manqué de peu les prévisions de chiffre d'affaires du troisième trimestre et a fait état d'un ralentissement de la croissance des ventes dans la région Amériques jeudi, mais a déclaré qu'il était bien placé pour gérer l'impact des droits de douane américains de 15 % sur les importations européennes.

Birkenstock, dont les sabots Boston en cuir suédé à bout fermé se vendent en ligne à 179,95 dollars pièce, a enregistré une forte demande au cours des derniers trimestres, les acheteurs fortunés montrant peu de signes de résistance aux augmentations de prix.

Mais l'incertitude liée à la guerre tarifaire en cours a fait grimper les prix de tous les produits et services essentiels ainsi que des articles discrétionnaires tels que les chaussures haut de gamme, ce qui a incité même les acheteurs les plus aisés à serrer leur portefeuille.

La marge bénéficiaire brute de la société au cours du trimestre clos le 30 juin s'est élevée à 60,5 %, soit une hausse de 100 points de base.

Elle a déclaré des revenus trimestriels de 635 millions d'euros (741,49 millions de dollars), par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 636,74 millions d'euros, selon les données compilées par LSEG.

Birkenstock a maintenu la croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025 dans le haut de la fourchette de ses prévisions, soit entre 15 % et 17 % à taux directeur constant.

