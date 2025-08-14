 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Birkenstock manque de peu les estimations de ventes trimestrielles alors que la demande se refroidit
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 11:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails dans les paragraphes 2 à 4)

Le fabricant allemand de sandales Birkenstock BIRK.N a manqué de peu les prévisions de chiffre d'affaires du troisième trimestre et a fait état d'un ralentissement de la croissance des ventes dans la région Amériques jeudi, mais a déclaré qu'il était bien placé pour gérer l'impact des droits de douane américains de 15 % sur les importations européennes.

Birkenstock, dont les sabots Boston en cuir suédé à bout fermé se vendent en ligne à 179,95 dollars pièce, a enregistré une forte demande au cours des derniers trimestres, les acheteurs fortunés montrant peu de signes de résistance aux augmentations de prix.

Mais l'incertitude liée à la guerre tarifaire en cours a fait grimper les prix de tous les produits et services essentiels ainsi que des articles discrétionnaires tels que les chaussures haut de gamme, ce qui a incité même les acheteurs les plus aisés à serrer leur portefeuille.

La marge bénéficiaire brute de la société au cours du trimestre clos le 30 juin s'est élevée à 60,5 %, soit une hausse de 100 points de base.

Elle a déclaré des revenus trimestriels de 635 millions d'euros (741,49 millions de dollars), par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 636,74 millions d'euros, selon les données compilées par LSEG.

Birkenstock a maintenu la croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025 dans le haut de la fourchette de ses prévisions, soit entre 15 % et 17 % à taux directeur constant.

(1 $ = 0,8564 euros)

