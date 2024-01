Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Birkenstock: les résultats comme les perspectives déçoivent information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - Birkenstock est sanctionné jeudi à Wall Street, où le fabricant de sandales accuse un repli de plus de 8% dans le sillage de résultats trimestriels en perte et de perspectives jugées décevantes.



Porté par son développement en Amérique du Nord, le groupe a vu son chiffre d'affaires grimper de 16% en données publiées sur son quatrième trimestre fiscal (+22% à taux de changes constants), à 374,5 millions de dollars.



Cette performance est toutefois inférieure au consensus de marché, qui visait des revenus trimestriels autour de 384,5 millions de dollars.



Autre déception, Birk a essuyé une perte nette de 28,3 millions de dollars sur le trimestre, clos fin septembre, à comparer avec un bénéfice de 58 millions de dollars sur la même période de l'exercice précédent.



L'entreprise explique avoir pâti d'une charge d'imposition plus lourde mais aussi de l'accroissement de ses frais commerciaux, liés au développement de son activité.



Pour son nouvel exercice 2023/2024, qui a débuté en octobre, la société a déclaré viser un chiffre d'affaires annuel en hausse de 17% à 18%, soit un objectif compris entre 1,74 et 1,76 milliard de dollars.



Là encore, cet objectif n'atteint pas la prévision établie par les analystes, qui anticipaient un chiffre plus proche de 1,90 milliard de dollars.





Valeurs associées BIRKEN NYSE -9.41%