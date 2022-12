Biotech: OSE Immunotherapeutics reçoit 10 millions d’euros de la BEI

(AOF) - OSE Immunotherapeutics, société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie et immuno-inflammation, annonce avoir reçu la 2e tranche du prêt accordé par la Banque Européenne d’Investissement (BEI) le 12 février 2021, d’un montant de 10 millions d’euros. Après le tirage de la première tranche en juillet 2021, OSE disposait d’une option d’accès à 10 millions d’euros supplémentaires : la société a souhaité conforter sa structure financière jusqu’au 3ème trimestre 2023 en tirant la 2e tranche du dispositif, afin de financer ses programmes pré-cliniques.

La deuxième tranche est liée à l'émission de bons de souscription d'actions (BSA) au profit de la BEI ouvrant droit, en cas d'exercice, à la souscription de 550 000 actions de la Société (soit 2,97 % du capital social sur une base non diluée). Les BSA ne font pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un quelconque marché. Le prix de souscription est de 0,01 euro par BSA, soit 5 500 euros. Cette deuxième tranche portera un intérêt fixe annuel de 5 % payé annuellement, sur une maturité de cinq ans.

Le prix de souscription des actions nouvelles sur exercice des BSA a été fixé à 7,19 euros par action, correspondant à la moyenne des cours pondérée par les volumes des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, sans décote.

