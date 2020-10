BIOSYNEX vise les 100 millions d'euros de ventes en 2020

(AOF) - Biosynex a réalisé au premier semestre 2020 un résultat net de 6,2 millions d'euros contre 0,6 million un an plus tôt. L'excédent brut d'exploitation s'établit à 11,8 millions, contre 1,1 million au premier semestre 2019 et ressort à 26,8%du chiffre d'affaires contre 6,2% au 30 juin 2019. Le chiffre d'affaires a atteint 44,1 millions, 2,5 fois supérieur à celui de la même période sur 2019. Ce chiffre d'affaires est composé pour moitié de ventes liées à la Covid-19 (thermométrie et tests de diagnostic). La trésorerie brute s'est fortement appréciée à 11,1 millions.

En conséquence, l'endettement net est réduit à 1,8 million contre 7,5 million à la fin de l'exercice précédent (hors retraitement des locations financement).

Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2020 de 28 millions, multiplié par 3,6 par rapport à la même période de l'exercice précédent et sur les 9 premiers mois de 2020 de 72,2 millions en hausse de 179 millions.

Le groupe a connu une forte accélération de son activité due au décollage de ses ventes de tests PCR dans le circuit professionnel et à la poursuite de la progression des produits grand public comme le ThermoFlash.

Pour l'ensemble de l'exercice 2020, le groupe anticipe d'atteindre le cap de 100 millions de chiffre d'affaires.

