Biosynex : test du Covid-19 autorisé par le Ministère Cercle Finance • 25/05/2020 à 11:27









(CercleFinance.com) - Biosynex annonce que son test sérologique de dépistage du Covid-19 figure sur la liste des produits autorisés par le Ministère de la Santé pour une utilisation en laboratoire d'analyses privé ou hospitalier. Cette autorisation, faisant suite à l'évaluation réalisée par le centre national de référence des virus respiratoires, permet aux biologistes d'utiliser le test rapide de Biosynex aussi bien pour la détection des anticorps de type IgG qu'IgM. En parallèle, Biosynex vient de soumettre auprès de son organisme notifié une demande de certification de la version autotest de son test Covid-19, anticipant un marché potentiel important dans les pays européens qui l'autoriseront.

Valeurs associées BIOSYNEX Euronext Paris +8.73%