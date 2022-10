Biosynex signe un contrat de licence et de commercialisation avec Procise Dx Inc.

(AOF) - Biosynex a signé un contrat de licence et de commercialisation avec Procise Dx Inc. dans le cadre duquel la production des tests de suivi des patients atteints de maladies chroniques de l'intestin (MICI) de ProciseDx sera transférée en France. Les produits fabriqués par Biosynex pourront être commercialisés en Europe, au Moyen-Orient et sur d'autres marchés internationaux. Biosynex aura aussi la possibilité de développer et produire de nouveaux tests de biologie délocalisée (Point of Care) ciblant d'autres applications de soins primaires et de médecine d'urgence sur la plateforme de ProciseDx.

La technologie Point of Care de ProciseDx s'adapte parfaitement aux évolutions de la demande des professionnels de santé en Europe et au-delà. Faciles à réaliser, les tests donnent des résultats précis en moins de 5 minutes.

" Biosynex a fait du " Point of Care " et du monitoring des biothérapies une priorité stratégique. Lors de la pandémie de Covid-19, le groupe a su démontrer son expertise dans le domaine des tests rapides et de la biologie délocalisée. Nous nous sommes engagés à construire un portefeuille de technologies innovantes qui créera une croissance à long terme pour le groupe. Nous anticipons de nombreux domaines d'expansion potentiels grâce à ce nouvel accord avec notre partenaire US ProciseDx. ", déclare Thierry Paper, directeur général Diagnostic.

Dans le cadre de son partenariat avec ProciseDx, Biosynex avait souscrit des obligations convertibles en actions de la société en mars et novembre 2021 pour un montant de 4 millions de dollars à chaque opération. D'une maturité de 2 années, ces obligations arrivent respectivement à échéance en mars et novembre 2023.

Les actionnaires de ProciseDx détenant des obligations convertibles ont signé le 14 octobre 2022 un accord pour la conversion anticipée en actions à effet immédiat de toutes les obligations convertibles existantes. En conséquence, le pourcentage de détention de Biosynex dans la société est passé de 37,17 % à 42,70 % à l'issue de cette opération.

