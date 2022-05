Biosynex se renforce au Royaume-Uni avec une acquisition

(AOF) - Dans le cadre de l'accélération de son développement à l'international, Biosynex a pris une participation majoritaire à hauteur de 75%, aux côtés des deux fondateurs, dans BHR Pharmaceuticals Ltd (BHR), société basée à Nuneaton dans le comté du Warwickshire au Royaume-Uni. Fondée en 1990 par Ramesh Patel et Bharat Vadukul, BHR a acquis depuis sa création il y a plus de 30 ans une réputation d'excellence sur le marché du Point of Care (POC), en particulier dans les centres de soins primaires du NHS (National Health Service), système de santé publique du Royaume-Uni, indique la medtech.

BHR est fournisseur du " NHS Primary Care " avec une offre de tests diagnostiques couvrant les domaines du diabète, du bilan lipidique, de l'analyse d'urine par bandelette, de l'obstétrique et de la neurologie.

BHR est le distributeur exclusif de la plateforme ProciseDx destinée au monitoring des biothérapies (infliximab, adalimumab) et au dosage de la calprotectine chez les patients souffrants de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

BHR est également le distributeur au Royaume Uni du test Amnioquick fabriqué par Biosynex et destiné au diagnostic de la rupture prématurée des membranes foetales.

La société emploie une dizaine de salariés et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires d'environ 2,6 millions de livres sterling soit environ 3,1 millions d'euros.

Avec cette première acquisition majoritaire hors de France, Biosynex entend, avec l'aide de BHR, accélérer la pénétration du marché britannique grâce à de multiples effets de synergie.

Tout d'abord, Biosynex pourra s'appuyer sur les solides positions de distributeur agrée NHS de BHR pour diffuser largement sa gamme de produits POC et au-delà certains produits OTC, adaptés au marché du Royaume-Uni. En parallèle, cette acquisition permettra à BHR de disposer des ressources supplémentaires en effectif pour lui permettre de conquérir de nouveaux marchés et de continuer à fournir à ses clients un excellent niveau de service.

Les synergies attendues de ce rapprochement devraient permettre à Biosynex et BHR d'atteindre un chiffre d'affaires combiné de près de 10 millions de livres dans 4 ans.

