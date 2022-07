Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biosynex: sanctionné après son CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 10:47









(CercleFinance.com) - Biosynex lâche 7% après l'annonce par le fournisseur de tests de diagnostic rapide, d'un chiffre d'affaires de 142,2 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année en cours, en baisse de 37% par rapport au premier semestre 2021.



Il explique que son activité a connu un net ralentissement sur le deuxième trimestre, en raison de la diminution des ventes de produits Covid-19 liée à l'amélioration de la situation sanitaire, et à une concurrence accrue sur les différents segments du diagnostic Covid-19.



Pour la deuxième partie de 2022 et l'année 2023, si la reprise épidémique en juin conduit Biosynex à anticiper une relance de son activité Covid-19 dès juillet, il n'envisage pas un retour à des niveaux de ventes similaires à ceux connus en 2020 et 2021.





