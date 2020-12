BIOSYNEX relève significativement son objectif de chiffre d'affaires 2020 grâce aux tests

(AOF) - Compte-tenu de la très bonne orientation de l'activité en France et à l'international sur le quatrième trimestre 2020 et du succès de son offre globale de tests de la Covid tant en pharmacies qu'en laboratoires, Biosynex a révisé à la hausse son objectif de chiffre d'affaires 2020 de 100 millions d'euros annoncé en octobre dernier. Le groupe anticipe désormais de réaliser un chiffre d'affaires compris entre 150 et 170 millions en 2020 à comparer à 34,2 millions en 2019 et affiche sa confiance sur la poursuite de sa dynamique d'activité.

AOF - EN SAVOIR PLUS