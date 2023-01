Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Biosynex: recul de 49% du chiffre d'affaires annuel information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 18:08

(CercleFinance.com) - Biosynex annonce un chiffre d'affaires de 196,6 ME au titre de 2022, en recul de 49% par rapport à l'exercice précédent (-50% en organique hors effet des acquisitions de l'exercice).



Le groupe indique avoir dû faire face, dès le deuxième trimestre, à un fort recul des ventes de produits Covid-19 en Europe.



La baisse représente ainsi plus de 200 ME sur toute l'année, les produits Covid-19 affichant en 2022 un revenu de 140,9 ME contre 342,2 ME en 2021.



Pour 2023, le Groupe anticipe la poursuite de la baisse d'activité autour des produits Covid-19. 'Cette activité demeure toutefois résiliente en raison de la situation endémique et de l'intérêt pour la détection combinée des infections respiratoires virales (SARS-CoV-2, grippe, virus respiratoire syncytial)', précise Biosynex.