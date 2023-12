Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Biosynex: réalisation de la fusion-absorption de Theradiag information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 16:03









(CercleFinance.com) - Les assemblées générales de Biosynex et de Theradiag ont approuvé vendredi le principe d'une fusion-absorption, sur la base d'une parité d'échange d'une action Biosynex pour sept actions Theradiag .



Le conseil d'administration de Biosynex - qui s'est réuni après les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés - a constaté la réalisation de l'opération.



Biosynex a en outre procédé ce jour à une augmentation de capital d'un montant nominal de 49.582,6 euros, via l'émission de 495.826 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune, qui seront entièrement attribuées aux actionnaires de Theradiag.



Dans ce cadre, la cotation des titres Theradiag sur Euronext Growth Paris a été suspendue en attendant leur radiation de la cote, prévue le 21 décembre.



Theradiag est à l'origine de tests dits de 'théranostic' (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques et permettent leur mise en oeuvre.





