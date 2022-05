Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biosynex: prise de participation majoritaire dans BHR information fournie par Cercle Finance • 20/05/2022 à 10:00









(CercleFinance.com) - Biosynex annonce une participation majoritaire à hauteur de 75%, aux côtés des deux fondateurs, dans BHR Pharmaceuticals, société britannique de tests diagnostiques pour le diabète, le bilan lipidique, l'analyse d'urine par bandelette, l'obstétrique et la neurologie.



BHR est notamment le distributeur exclusif de la plateforme ProciseDx destinée au monitoring des biothérapies (infliximab, adalimumab) et au dosage de la calprotectine chez les patients souffrants de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.



La société a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires d'environ 2,6 millions de livres sterling. Les synergies attendues de ce rapprochement devraient permettre à Biosynex et BHR d'atteindre un chiffre d'affaires combiné de près de 10 millions de livres dans quatre ans.





