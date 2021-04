BIOSYNEX : premier trimestre explosif

(AOF) - Au premier trimestre 2021, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros représentant plus de 5 fois l'activité du premier trimestre de l'exercice précédent et près de 50% du chiffre d'affaires total de l'exercice 2020. Les ventes de produits de prévention et de dépistage liées à la pandémie de la Covid-19 représentent 63,9 millions d'euros, soit 85% du total. Elles comprennent pour 69% de Tests de Diagnostic Rapide (TDR) essentiellement antigéniques, pour 24% de tests PCR et 7% des tests sérologiques.

Sur le plan géographique, la hausse d'activité s'est accélérée à l'international avec un chiffre d'affaires multiplié par 8 porté par le dynamisme de la gamme Covid-19 sur les segments professionnels (Laboratoires privés et publics) et grand public (Pharmacies). Le marché domestique reste très bien orienté avec une augmentation d'activité de 360%, tirée par les ventes de Tests PCR récemment développés et lancés depuis Décembre 2020, ainsi que par les Test Antigéniques toujours très utilisés en pharmacie.

Biosynex prévoit au total de livrer 10 millions de tests sur le seul mois d'avril, dont la moitié à destination du marché français. Fort de ses capacités de production récemment renforcées, le groupe anticipe de dépasser dès le mois de mai les 15 millions unités pour atteindre à terme un rythme de livraison mensuelle de 20 millions de tests.

Dans ce contexte, le groupe anticipe la poursuite d'une hausse très significative de son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre 2021 tant en France qu'à l'international.

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.