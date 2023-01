Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biosynex: OPA réouverte sur les actions Theradiag information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - Oddo BHF SCA, agissant pour le compte de Biosynex, a fait connaître à l'AMF que l'offre publique d'achat (OPA) de Biosynex visant les actions de Theradiag sera réouverte du 18 au 31 janvier 2023 inclus.



Il est rappelé qu'à l'issue de l'offre publique d'achat, Biosynex détient 9.032.820 actions représentant autant de droits de vote, soit 68,86% du capital et au moins 68,56% des droits de vote de cette société.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 2,30 euros la totalité des actions émises ou susceptibles d'être émises avant la clôture de l'offre réouverte. Il procédera aussi à l'acquisition d'actions sur le marché jusqu'à la clôture de l'offre réouverte.





