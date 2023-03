Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biosynex: OPA prolongée sur Chembio Diagnostics information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 18:07









(CercleFinance.com) - Biosynex fait savoir que Project Merci Merger Sub, une société de droit du Nevada et filiale indirectement détenue à 100% par Biosynex, a prolongé la période d'OPA précédemment annoncée pour acquérir l'ensemble des actions ordinaires émises et en circulation de Chembio Diagnostics au prix de 0,45 $ par Action jusqu'au 12 avril

2023, sous réserve de toute nouvelle prolongation.



L'offre publique d'achat devait précédemment le 28 mars 2023.



L'ensemble des autres termes et conditions de l'offre publique d'achat restent inchangés, précise Biosynex.







