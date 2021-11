Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biosynex : offre pour la branche santé humaine d'Enalees information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 11:12









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du renforcement stratégique de son offre en biologie moléculaire, Biosynex annonce avoir signé une lettre d'offre ferme pour acquérir la branche d'activité santé humaine de la société Enalees. 'Cette acquisition porterait notamment sur une solution de tests diagnostiques moléculaires rapides suivant une méthode d'amplification isotherme utilisable pour identifier certaines maladies infectieuses', précise le groupe de tests de diagnostic rapide. La réalisation définitive de l'opération devrait intervenir à fin décembre, sous réserve de la conclusion de la documentation juridique définitive. Elle serait réalisée en numéraire avec des paiements échelonnés en fonction du transfert de technologie.

Valeurs associées BIOSYNEX Euronext Paris +1.41%