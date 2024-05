Biosynex obtient ses premiers marquages CE selon le nouveau règlement européen

(AOF) - Biosynex annonce l’obtention des premiers marquages CE selon la nouvelle règlementation européenne IVDR, destinée à renforcer la sécurité et l'efficacité des dispositifs de diagnostic in vitro. Cette medtech spécialiste du diagnostic de santé, plus précisément des tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire souligne que ces marquages CE lui permettront de commercialiser des tests rapides et de biologie moléculaire de Classe B et C destinés à la détection d’agents infectieux, dont des agents sexuellement transmissibles.

Ces premiers marquages CE permettront au groupe d'obtenir selon une procédure simplifiée la certification CE IVDR sur d'autres produits classés dans les mêmes catégories. Les autres produits du catalogue de diagnostic in vitro de Biosynex continuent de bénéficier d'une période d'extension de la directive européenne précédente.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.