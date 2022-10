Biosynex: le titre se replie après des résultats en ligne information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 15:54

(CercleFinance.com) - Le titre Biosynex recule ce vendredi à la Bourse de Paris, alors que le laboratoire spécialisé dans les tests de biologie

moléculaire a dévoilé hier soir des résultats semestriels sans surprise.



Le groupe alsacien a fait état d'un chiffre d'affaires de 142,2 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, en baisse de 37% par rapport

au premier semestre de l'exercice précédent.



Comme prévu, la société a observé, sur le deuxième trimestre, une nette diminution des ventes de produits liés au Covid-19, à 17,3 millions d'euros contre 140,4 millions d'euros un an plus tôt, sur fond d'amélioration de la situation sanitaire.



La part des produits Covid-19 - qui représentait 89% des ventes du premier trimestre 2022 - est ainsi retombée à 54% au deuxième trimestre 2022.



L'excédent brut d'exploitation (EBE) s'est établi à 50,3 millions d'euros, contre 100,4 millions un an plus tôt, soit une marge de 35,3%, pour un résultat net consolidé de 30,6 millions d'euros, contre 70,5 millions d'euros un an auparavant.



Biosynex a par ailleurs annoncé vendredi la signature d'un contrat de licence et de commercialisation avec ProciseDx dans le cadre duquel la production des tests de suivi des patients atteints de maladies chroniques de l'intestin (MICI) de la société américaine sera transférée en France.



Biosynex précise avoir fait passer sa participation au sein de ProciseDx de 31,2% à 42,7% à l'issue de l'opération.



A 15h45, l'action Biosynex cotée à la Bourse de Paris cédait 1%.