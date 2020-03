BIOSYNEX lance une gamme de tests dédiés au diagnostic du Covid-19

(AOF) - Biosynex va proposer trois nouvelles solutions diagnostiques pour l'infection à Covid-19 basées, d'une part, sur la biologie moléculaire (PCR) et, d'autre part, sur l'immunochromatographie. Avec sa triple offre diagnostique, la medtech française s'engage à aider les professionnels de la santé dans la lutte contre la pandémie Covid-19 et à participer à l'effort de dépistage et de diagnostic. Le groupe comprend l'importance de mettre ces tests à la disposition des professionnels de la santé le plus rapidement possible. Les premiers tests seront disponibles pour la première quinzaine d'avril.

