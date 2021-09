Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biosynex : lance le 1er test Covid antigénique connectable information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 18:27









(CercleFinance.com) - Biosynex annonce le lancement d'une version connectable du 'Biosynex COVID-19 Ag+ BSS'. Il s'agira du premier test antigénique connectable de détection de la Covid. Grâce à l'utilisation d'applications smartphone spécialisées, comme celle du partenaire SIL LAB Innovations, les personnes testées bénéficieront d'un parcours de soins rapide et sécurisé. Développée en partenariat avec Avalun - acteur des parcours de soins numériques acquis en avril dernier - cette fonction de connectivité 'va permettre au Groupe d'accélérer sa feuille de route sur le marché en plein essor de l'e-santé', assure Biosynex.

Valeurs associées BIOSYNEX Euronext Paris -0.09%