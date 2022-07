Biosynex : la décroissance de l'activité Covid-19 pèse sur les revenus semestriels

(AOF) - Au premier semestre 2022, Biosynex a réalisé un chiffre d’affaires de 142,2 millions d’euros, en baisse de 37%. Après un premier trimestre bien orienté (110 millions d’euros) porté par de fortes demandes de tests de diagnostic rapide (TDR) et d’autotests, l’activité du groupe a connu un net ralentissement sur le deuxième trimestre (32,2 millions d’euros) en raison de la diminution des ventes de produits Covid-19 liée à l’amélioration de la situation sanitaire, et à une concurrence accrue sur les différents segments du diagnostic Covid-19.

La part des produits Covid-19 qui représentait 89% des ventes du premier trimestre 2022, est retombée à 54% au deuxième trimestre 2022.

Pour la deuxième partie de 2022 et l'année 2023, le spécialiste des tests de diagnostic rapide prévoit le maintien d'un niveau d'activité autour des produits Covid-19 qui dépendra de l'émergence et de la virulence des futurs variants du virus.

Si la reprise épidémique dans le courant du mois de juin conduit Biosynex à anticiper une relance de son activité Covid-19 dès le mois de juillet, le groupe n'envisage pas un retour à des niveaux de ventes similaires à ceux connus en 2020 et 2021.

