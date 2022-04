Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biosynex: hausse de 47% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/04/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Biosynex indique avoir réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 110,1 millions d'euros, en hausse de 47%, porté par les ventes de produits Covid-19 qui ont progressé de 54% pour représenter 89% des ventes totales de la société.



'La cinquième vague de la pandémie, alimentée par la montée en puissance du variant Omicron plus contagieux, a accéléré l'utilisation de Tests de Diagnostic Rapide (TDR) ainsi que d'Autotests pour prévenir la contagion', explique-t-elle.



Notant des premiers résultats satisfaisants pour ses acquisitions réalisées depuis trois ans, Biosynex 'réitère sa confiance dans sa capacité à démarrer un nouveau cycle de croissance pérenne et rentable avec une dépendance réduite aux produits Covid'.





