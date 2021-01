Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biosynex : en retrait après son CA annuel Cercle Finance • 22/01/2021 à 13:27









(CercleFinance.com) - Biosynex recule de plus de 5% après l'annonce, par le spécialiste des tests de diagnostic rapide, d'un chiffre d'affaires de 154 millions d'euros sur l'année écoulée, en hausse de 338% par rapport à l'exercice précédent. L'activité a bénéficié en 2020 de la contribution significative des ventes de produits de prévention et de dépistage liées à la pandémie de la Covid-19 pour 110 millions, tandis que les activités historiques sont ressorties en croissance soutenue de 25%. Biosynex anticipe une 'très forte croissance de ses indicateurs de rentabilité opérationnelle en 2020, dans une proportion largement supérieure à celle constatée pour les résultats semestriels', et attend une poursuite de la dynamique commerciale en 2021.

Valeurs associées BIOSYNEX Euronext Paris -6.42%