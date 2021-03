Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biosynex : en recul après ses résultats annuels Cercle Finance • 25/03/2021 à 15:23









(CercleFinance.com) - Biosynex recule de plus de 2% après la publication par le spécialiste des tests de diagnostic rapide, d'un résultat net de 31,4 millions d'euros pour 2020, contre 1,1 million un an auparavant, et d'une marge d'EBE à 33,8% du chiffre d'affaires contre 6,5% en 2019. La société a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 338% à 153,9 millions d'euros, 'porté par la diversification réussie vers les produits de prévention et de diagnostic de la Covid-19 et la bonne dynamique des activités historiques'. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale le versement d'un dividende unitaire de 0,20 euro par action. Biosynex estime qu'il 'va bénéficier en 2021 de nombreuses opportunités pour poursuivre son développement'.

Valeurs associées BIOSYNEX Euronext Paris -2.59%