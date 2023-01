Biosynex distribuera le système de détection du Covid de Credo Diagnostic au Royaume-Uni

(AOF) - Biosynex, leader sur le marché des Tests de Diagnostic Rapide en France annonce l'extension de son partenariat avec la société singapourienne Credo Diagnostics Biomedical Pte Ltd concernant VitaPCR , plateforme de biologie moléculaire de Credo Diagnostics capable de détecter des agents pathogènes infectieux (dont le SRAS-CoV-2 responsable du Covid-19) par la méthode de la réaction de polymérisation en chaîne (PCR) en seulement 20 minutes.

Au début de la crise sanitaire du Covid-19 en mars 2020, les deux sociétés avaient convenu d'un accord de distribution des systèmes VitaPCR pour la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Le partenariat a été étendu au Royaume-Uni.

Grâce à sa facilité d'utilisation, VitaPCR contribue de manière significative à la décentralisation des tests des laboratoires centralisés vers les laboratoires médicaux privés, les hôpitaux généraux ou même directement vers le personnel infirmier des services cliniques.

Depuis le lancement de ce partenariat, BIosynex a implanté avec succès la solution VitaPCR dans plus de 300 sites en France, notamment des laboratoires, des cliniques privées, des hôpitaux et des sites délocalisés (aéroports, bateaux de croisière, entreprises).

Credo Diagnostics lancera en outre une plateforme PCR rapide de nouvelle génération, VitaSIRO solo, basée sur de la microfluidique qui simplifie l'ensemble de la procédure. La capacité de multiplexage de la nouvelle plateforme permet la détection simultanée de la grippe, du SARS-CoV-2 et du virus respiratoire syncytial (VRS) responsable de la bronchiolite.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.