Biosynex détient 3% de Novacyt

Toutefois, depuis son niveau le plus élevé de 13,96 euros atteint fin octobre 2020, le titre a chuté de 82%. A titre de comparaison, Biosynex a atteint un record de 30,38 euros mi-avril 2021. L'action accuse depuis lors un repli de 42%.

Depuis le début de la crise sanitaire, fin février 2020, cette capitalisation a bondi de plus de 900% pour atteindre 179 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires 2021 de Novacyt s'est élevé, lui, à 95,8 millions de livres sterling (environ 114,5 millions d'euros), contre 277,2 millions de livres sterling (environ 330 millions d'euros) pour l'exercice 2020, à l'exclusion des 40,8 millions de livres sterling du chiffre d'affaires lié au contrat avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC) faisant l'objet d'un litige contractuel.

En 2021, Biosynex a poursuivi sa très forte trajectoire de croissance entamée en 2020. Le chiffre d'affaires annuel s'établit ainsi à 382,7 millions d'euros, soit une multiplication par 2,5 par rapport à l'exercice précédent, après une hausse de 338% déjà enregistrée entre 2019 et 2020. Le groupe est valorisé 197 millions d'euros. Depuis le début de la crise sanitaire, fin janvier 2020, cette capitalisation a bondi de plus de 500%.

(AOF) - Le spécialiste du diagnostic in vitro Biosynex (-0,67% à 17,68 euros) poursuit ses emplettes. Après avoir acquis 19% du capital de son concurrent Theradiag en novembre, le groupe strasbourgeois est monté au capital d'un autre concurrent français, Novacyt (-4,4% à 2,443 euros). Il détient en effet 3% du capital de la société franco-britannique. Le 15 novembre, Biosynex, qui a profité pleinement de ces deux dernières années, comme le reste du secteur, de l'envolée des demandes pour les tests Covid, a signé un financement syndiqué de 109 millions d'euros pour soutenir sa campagne d'acquisitions.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.