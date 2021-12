Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biosynex: des actions nouvelles émises par exercice de BSAR information fournie par Cercle Finance • 31/12/2021 à 07:52









(CercleFinance.com) - Biosynex annonce qu'à l'issue de la période d'exercice de ses Bons de Souscription d'Actions Remboursables (BSAR) attribués le 23 juin 2020, le 24 décembre, 8.685.927 BSAR ont été exercés (soit 95% du total), entrainant la création de 377.649 actions nouvelles au prix de 10 euros.



La dilution totale engendrée a été de 3,39% pour un total de 3,78 millions d'euros levés. Cette levée de fonds contribuera à accélérer la croissance de la société de tests de diagnostic rapide, notamment au travers d'opérations de croissance externe.



Les actions créées sont assimilées à celles déjà admises sur Euronext Growth. Les BSAR qui n'ont pas été exercés sont désormais caducs et donc radiés de la cotation. A ce jour, le capital social de Biosynex est désormais composé de 11.135.342 actions.





