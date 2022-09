Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biosynex: dépose une OPA sur les actions Theradiag information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 14:39









(CercleFinance.com) - Theradiag annonce que Biosynex à déposé une offre publique d'achat volontaire en numéraire auprès de l'Autorité des marchés financiers visant les actions de la Société qu'elle ne détient pas, au prix de 2,30 euros par action.



Cette offre représente une prime de respectivement 58,62% et 43,79% par rapport au cours de bourse de clôture du 22 septembre 2022 et à la moyenne des cours de bourse pondérés par les volumes des 60 jours qui ont précédé le dépôt de l'Offre.



Le Conseil d'administration de Theradiag, réuni le 22 septembre 2022, a accueilli favorablement le projet d'Offre à l'unanimité de ses membres,



Biosynex est actionnaire de la Société à hauteur de 25,07% du capital et 25,16% des droits de vote.



La cotation des actions Theradiag a été suspendue ce vendredi 23 septembre jusqu'à nouvel avis.





Valeurs associées BIOSYNEX Euronext Paris 0.00%