Biosynex : contrat de distribution avec Theradiag

(AOF) - Un premier contrat de distribution d'une durée de deux ans a été conclu entre Theradiag et Biosynex sur le test PCR Ampliquick SARS-CoV-2 de Biosynex dont la promotion en milieu hospitalier sera confiée à Theradiag. Lequel bénéficie d'une empreinte forte en milieu hospitalier et en particulier dans la grande majorité des Centres Hospitalo-Universitaires. Dans le prolongement de ce premier contrat, les deux groupes entendent explorer des possibilités de développement de projets communs. Biosynex détient 18,82% du capital de Theradiag.

