Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biosynex : contrat avec l'UGAP, la confiance est de mise Cercle Finance • 11/01/2021 à 18:13









(CercleFinance.com) - La société Biosynex annonce que l'UGAP, la centrale d'achat de la demande publique en France, vient de signer un contrat cadre d'un an avec elle pour la fourniture de tests antigéniques, avec un premier engagement portant sur la livraison de 2 millions d'unités au cours du 1er semestre 2021, indique Biosynex. L'entreprise ajoute qu'un 'gouvernement du nord de l'Europe' l'a retenue dans le cadre d'un appel d'offre global avec une première commande confirmée de un million de tests antigéniques pour janvier et une option de plusieurs millions de tests pour le 1er semestre 2021. Le groupe prévoit par ailleurs d'étendre son réseau de distribution en Amérique latine. Dans ces conditions, le groupe confirme son objectif d'un chiffre d'affaires 2020 supérieur à 150 ME et affiche une 'pleine confiance' pour l'exercice 2021 qui devrait 'valider la pertinence de ses choix stratégiques et confirmer la dynamique de ses ventes', assure-t-il.

Valeurs associées BIOSYNEX Euronext Paris +9.68%