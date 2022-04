Biosynex : confiant pour l'après-Covid

(AOF) - Biosynex a réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 110,1 millions d'euros, en hausse de 47%. Les ventes de produits Covid-19 restent bien orientées avec un chiffre d'affaires de 98,2 millions, en progression de 54%. Elles constituent 89% des ventes du trimestre. La 5ème vague de la pandémie, alimentée par la montée en puissance du variant Omicron plus contagieux, a accéléré l'utilisation de Tests de Diagnostic Rapide (TDR) ainsi que d'Autotests pour prévenir la contagion.

Sur le plan géographique, la hausse des ventes s'est poursuivie à l'international avec un chiffre d'affaires qui a plus que doublé, validant le succès des efforts commerciaux réalisés dans les pays européens et ceux du grand export. Le chiffre d'affaires à l'international représente ainsi 56% de l'activité totale du groupe au premier trimestre 2022.

Biosynex va poursuivre en 2022 ses initiatives pour faire évoluer son offre de produits et renforcer son savoir-faire technologique.

Les acquisitions réalisées depuis 3 ans donnent de premiers résultats satisfaisants à la fois sur l'enrichissement de l'offre mais également sur l'efficience des processus déjà en place, précise la medtech.

Grâce à une notoriété renforcée, notamment sur sa base de clientèle de 15 000 pharmacies, aux technologies d'avenir déjà embarquées et à la robustesse de sa structure financière, Biosynex réitère sa confiance dans sa capacité à démarrer un nouveau cycle de croissance pérenne et rentable avec une dépendance réduite aux produits Covid.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.